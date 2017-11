Loja de Curitiba terá árvore de bolachas de Natal e Papai Noel neste sábado

(foto: Divulgação)

Um dos itens que marcam presença na decoração de Natal ou na lista de presentes é a bolacha decorada. E a Bolachas Vovó Elza apresenta toda sua linha 2017 neste sábado, dia 18. Das 10h às 15h, a loja do Boa Vista estará aberta para degustação de bolachas, as crianças vão ver a árvore decorada com bolachas de Natal e também conversar com o Papai Noel.

Entre as novidades estão a casinha decorada e a bolacha em 3D. Outro lançamento é o cookie pendurado na caneca, que remete à tradição natalina dos Estados Unidos, quando as crianças antes de dormir deixam uma caneca de leite e cookies pendurados para o bom velhinho. Os preços variam de 4,50 (individuais) a R$ 85 (casinhas). As bolachas 3D podem ser personalizadas, custam R$ 12. A Bolachas Vovó Elza fica na Rua Lodovico Geronazzo, 2284, Boa Vista. Para acompanhar as novidades é só seguir as redes sociais @bolachasvovoelza

História

A Bolachas Vovó Elza nasceu em 1998 a partir de uma receita da matriarca da família, Dona Elza. De origem alemã, ela desde 1930 fazia bolachas para filhos, netos, e essa tradição foi passada de geração para geração dando origem à marca Bolachas Vovó Elza que hoje se espalha por Curitiba atendendo clientes na Região Metropolitana, Ponta Grossa, Londrina e São Paulo. Atualmente a produção chega a três toneladas de bolachas/mês.

Serviço

Loja Boa Vista: Rua Lodovico Geronazzo, 2284. Lançamento da Linha de Natal 2017 com chegada do Papai Noel sábado, dia 18 de novembro, das 10h às 15h. Informações pelo 41 30161353.

Loja Juvevê: Rua Alberto Folloni, 407. Inauguração dia 17 de novembro a partir das 10h.