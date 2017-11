Com startup, curitibano cria 'Airbnb' dos eventos

(foto: Divulgação)

Quando estava noivo, Marcel Heilborn procurou um espaço diferenciado para a festa de casamento, mas não conseguiu nenhum local em que o tempo de locação fosse menor que 6 meses, o que tornou inviável a ideia de casar fora de um espaço tradicional de eventos. E foi daí que alguns meses depois surgiu a ideia do Space Free, uma startup que conecta espaços disponíveis com o público. “O objetivo é incentivar eventos diferenciados, oferecendo imóveis que não eram comumente locados apenas por algumas horas. Aí entram restaurantes, auditórios, estacionamentos, salas de reuniões, uma chácara com cachoeira, um galpão e o que mais surgir de ideias”, conta o empreendedor.

A grande sacada é reduzir os custos de manutenção, compartilhando o espaço na hora em que ele não estiver sendo usado. Por exemplo: um restaurante que só abre no almoço, pode receber palestras ou reuniões à noite. O funcionamento é bem fácil. O anunciante cadastra gratuitamente o espaço disponível no site www.spacefree.com.br e o organizador do evento solicita a reserva para 4, 8 ou 12 horas de duração, por exemplo. Confirmando, basta fazer o pagamento, do qual 15% vai para a plataforma. O valor do aluguel é definido pelo proprietário do imóvel. Uma forma de incentivar eventos em locais diferenciados, reduzir custos e ainda ganhar dinheiro com um espaço teoricamente parado.