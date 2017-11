'Despacito' vence quatro prêmios no Grammy Latino

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, foi o grande vencedor da 18ª edição do Grammy Latino, realizado nesta quinta-feira (17) em Las Vegas (EUA). A canção levou os Grammys de melhor música do ano, melhor gravação, melhor fusão -por sua versão com Justin Bieber-, e melhor vídeo em versão curta. "Este prêmio é [resultado de um] trabalho em equipe, há muita gente envolvida. (...) Daddy Yankee, obrigada por se juntar", disse um emocionado Fonsi, que dedicou o prêmio à sua família e a Porto Rico, onde nasceu.

Entre os brasileiros, Tiago Iorc levou o troféu de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa pelo disco “Troco Likes”. Sua parceria com o duo Anavitória, "Trevo (Tu)” rendeu ainda o prêmio de melhor canção em língua portuguesa. Edu Lobo, Nando Reis, Daniel, Bruna Viola, Mart’nália e Aline Barros também foram premiados. O Grammy de melhor álbum do ano e de melhor álbum de salsa foi para “Salsa Big Band”, de Rubén Blades com Roberto Delgado e orquestra.