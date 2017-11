Palmeiras confirma contratação do lateral Diogo Barbosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, 25, é o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada 2018. O contrato deve ser assinado na semana que vem, em São Paulo, após a realização dos exames médicos do jogador. Nascido em Terra Nova do Norte-MT, o lateral começou sua carreira profissional no Vila Nova-GO. Em 2010 transferiu-se ao Vasco. Passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético-GO e Goiás. Em 2016, no Botafogo, teve uma boa fase e acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. No time de Minas Gerais, neste ano, Barbosa esteve no time que conquistou a Copa do Brasil. Ele atuou em 59 jogos e fez dois gols, um deles contra o Palmeiras. Barbosa vem para a posição do lateral Egídio, que passou a ser muito criticado pela torcida do time alviverde após ter perdido o pênalti que culminou com a eliminação do time da Copa Libertadores de 2017. O jogador não tem sua situação definida, e poderá deixar o clube em 2018.