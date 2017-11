MON comemora 15 anos com programação especial

(foto: AEN)

O Museu Oscar Niemeyer completa 15 anos nesta quarta-feira (22), e preparou uma programação especial para comemorar a data. Neste dia, o horário de funcionamento será estendido, das 10h às 21h, com distribuição de ingressos até 20h30, além de entrada gratuita para todos os visitantes.

Durante o dia, haverá oficina, visita mediada, palestra, sala de leitura, apresentação teatral, prato exclusivo no MON Café, show, lançamento do calendário 2018, promoção de alguns catálogos na MON Loja a R$15,00, entre outras atividades.

Às 18h, acontece a abertura de duas mostras inéditas: “Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017)”, na sala 7, e a instalação “Intangível”, de Rafael Silveira, no hall do térreo. Logo depois, às 19 horas, ocorre o show da banda de Silveira “Transtornados do ritmo antigo”, no hall do Pátio das Esculturas.

A partir das 20 horas um vídeo comemorativo dos 15 anos do MON será projetado na fachada do museu. A ação se repete nos dias 23 e 24/11, no mesmo horário.

Também na quinta e sexta (23 e 24), a entrada será franca das 10h às 18h. Até o dia 26, haverá uma programação especial ao público, que pode ser acessada pelo site do MON (www.museuoscarniemeyer.org.br).

CAMPANHA #Mon15ANOS - Os visitantes podem aparecer nas redes sociais do MON. Para isso, basta escolher uma foto tirada no museu, usar @museuoscarniemeyer e usar a marcação #MON15anos. As fotos selecionadas serão publicadas no Facebook ou Instagram do museu, como parte da comemoração.

SERVIÇO:

MON 15 anos

Quarta-feira (22)

Entrada gratuita

Horário: das 10h às 21h (café, loja e exposições)

Distribuição de ingressos até 20h30

Quinta-feira (23)

Entrada gratuita das 10h às 18h

Distribuição de ingressos até 17h30

Sexta-feira (24)

Entrada gratuita das 10h às 18h

Distribuição de ingressos até 17h30

Programação do dia 22 (quarta-feira)

Oficina “Bonecas Abayomi”, com a equipe do Educativo

Técnica: confecção de boneca de tecido

Horário: 11h às 17h

Local: Sala de Oficina – subsolo

Mediação com a equipe do Educativo

Exposição: “Bienal de Curitiba 2017”

Horário: 11h e 15h

Local: salas 1, 2,9 e Olho

Palestra “Os negros do Paraná”

Com a fotógrafa Fernanda Castro

Horário: 15h

Local: Miniauditório – subsolo

Apresentação teatral “Os Saltimbancos”

Horário: 16h

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência (15h) na Bilheteria do MON

350 lugares

Sala de leitura

Horário: das 10h às 17h

Local: em frente à sala 1

Abertura da mostra “Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017)” e Instalação “Intangível”, do artista Rafael Silveira

Horário: 18h

Local: sala 7 e hall do térreo

Apresentação da banda “Transtornados do ritmo antigo”

Horário: 19h

Local: hall do Pátio das Esculturas

Lançamento de calendário e promoção de catálogos

Horário: 10h às 21h

Local: MON Loja

Cardápio especial de aniversário

Horário: 10h às 20h

Local: MON Café

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999. Curitiba – PR.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h