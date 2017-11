iPhone X chega ao Brasil no dia 8 de dezembro por R$ 7 mil

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O iPhone X, novo modelo de celular da Apple, será lançado no Brasil no dia 8 de dezembro, anunciou a empresa nesta sexta-feira (17). No Brasil, o modelo mais em conta, com 64 GB de armazenamento, custará R$ 6.999. Já o modelo com 256 GB de capacidade custará R$ 7.799. O valor é mais que o dobro que o preço nos Estados Unidos, onde o celular é vendido por US$ 1 mil, cerca de R$ 3.270 na cotação desta sexta.

O aparelho possui uma estrutura de vidro que o protege contra água e poeira, tela Oled de 5,8 polegadas e será recarregado sem fio. Uma das novas funcionalidades do sistema será o reconhecimento facial, usada para desbloquear a tela do aparelho. A pré-venda on-line já estava disponível em outros países, como os Estados Unidos, desde o dia 27 de outubro. Lá, as primeiras unidades disponíveis foram esgotadas em menos de dez minutos.