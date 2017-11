Papa vai oferecer almoço para centenas de pobres no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco vai oferecer a centenas de pobres, entre eles sem-teto, imigrantes e desempregados, um almoço composto de nhoque, vitelo e tiramisú no próximo domingo (19), por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Os eventos do domingo começarão com uma missa para cerca de 4 mil pessoas na Basílica de São Pedro.

Depois, 1.200 almoçarão com o papa Francisco no salão de audiências do Vaticano, ao som de um coral de crianças e da banda de Corpo de Gendarmaria do Vaticano. Os demais vão almoçar em colégios pontifícios nas proximidades. Giuseppe Capurso, sem-teto de Bari, na Itália, participará dos eventos. "É como se eu estivesse em um túnel de onde eu nunca consigo ver uma luz", afirmou. O papa Francisco tomou o seu nome de São Francisco, frade que se dedicou aos mais pobres.