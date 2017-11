Prefeitura antecipa segunda parcela do 13º para esta quarta-feira

A Prefeitura antecipou este ano o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais, aposentados e pensionistas para o dia 22 de novembro, próxima quarta-feira – a primeira foi paga em julho.

Além disso, o município também vai pagar antecipadamente o salário de dezembro, que será creditado antes do Natal, no dia 22 de dezembro.

A folha complementar do 13º vai injetar R$ 152 milhões na economia, que serão pagos a 46 mil matrículas vinculadas à administração direta e indireta. Nesta segunda parcela aplicam-se os descontos regulares dos holerites (como INSS e FGTS) – na primeira, os servidores receberam os 50% do valor bruto dos salários.

De acordo com secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Heraldo Alves das Neves, a antecipação autorizada pelo prefeito Rafael Greca reforça o compromisso da administração com o funcionalismo público, principalmente num período de graves dificuldades financeiras como foi todo o ano de 2017.

“Além de conseguirmos antecipar o 13º, graças ao provisionamento que vem sendo feito desde o início do ano, os salários foram pagos regularmente todos os meses, apesar de todas as dificuldades”, disse Neves. “Muitas outras cidades não conseguiram manter essa obrigação com seus servidores, enquanto Curitiba vai inclusive antecipar o salário de dezembro.”

A antecipação ajuda os servidores a programarem melhor seus gastos num período em que muitos saem de férias e têm gastos extras com as festas de fim de ano.

Bom uso

O 13º salário é um importante impulsionador da economia e também uma oportunidade para assalariados endividados quitarem suas dívidas, segundo especialistas em finanças pessoais.

É praticamente consenso entre eles que o uso mais indicado para o dinheiro é se livrar de eventuais débitos pendentes, principalmente ser forem no cartão de crédito e no cheque especial, que têm juros maiores.

Esse é justamente o destino dado ao dinheiro para a maior parte dos trabalhadores em geral, de acordo com pesquisa feita pela Fecomércio-PR feita no ano passado – 24,5% disseram que usam o 13º para pagar dívidas.

As dicas financeiras clássicas também apontam que é importante fazer reservas para evitar dificuldades com as contas típicas de início do ano, como material escolar, IPVA e IPTU. A Fecomércio registrou que 21,5% dos pesquisados optam por fazer poupança com o dinheiro.

Já as tradicionais compras são a primeira opção para 17,6% dos ouvidos pela instituição.

Peso

De acordo com o Dieese, Curitiba representa 39,8% – ou R$ 3,2 bilhões – de todo o volume de dinheiro que entra em circulação no Paraná com o 13º salário (de todos os setores).

Por essa base, os servidores do município representam quase 9,5% desse volume, uma vez que as duas parcelas pagas ao funcionalismo somam R$ 304 milhões.

Peso da folha

O custo mensal da folha regular de salários fica em média em R$ 306 milhões. Para o ano que vem, o gasto anual previsto na Lei Orçamentária é de R$ 4 bilhões. Trata-se do maior volume (46%) do Orçamento, que no total soma R$ 8,7 bilhões, conforme a LOA que se encontra em apreciação na Câmara Municipal.

O Orçamento contempla todo o atendimento de saúde e educação, obras, compra de remédios, merenda escolar, manutenção da infraestrutura e todas demais funções da administração, que precisa atender as demandas de quase 1,9 milhão de moradores da capital.

CRONOGRAMA DOS SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO