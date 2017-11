PF prende 30 em operação contra tráfico de drogas do Paraguai ao Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira (17) uma operação para desarticular uma organização internacional de tráfico de drogas. Segundo a PF, os entorpecentes vão do Paraguai até a região metropolitana de Curitiba. A polícia estima que cerca de 200 kg de cocaína e crack sejam distribuídos na região pelo grupo todo mês. Foram cumpridos no Paraná, em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul 67 mandados por cerca de 200 agentes. Desses mandados, 37 são de busca e apreensão, 20 de prisão preventiva e 10 de prisão temporária -as 30 prisões foram feitas. Prisões em flagrante e apreensão de drogas já foram realizadas durante as investigações. Para encobrir as operações de tráfico, a quadrilha estabeleceu um esquema de lavagem de dinheiro, que escondia as operações financeiras e utilizava laranjas para os negócios do grupo, incluindo carros de luxo, imóveis em zonas rurais ou de alto padrão no litoral catarinense. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de ativos.