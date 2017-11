Trecho da Trajano Reis terá bloqueio para obras da Sanepar

Obras da Sanepar vão provocar o bloqueio de uma das pistas da Rua Trajano Reis, no São Francisco, na tarde deste sábado (18/11). A alteração de trânsito será na pista sentido bairro, no trecho entre as ruas Inácio Lustosa e Barão de Antonina. A pista sentido Centro da cidade continuará com trânsito normal.

Com início previsto para as 14h, a estimativa é que a obra prossiga até as 18h. Equipes da própria Sanepar vão sinalizar o bloqueio. A opção de desvio aos motoristas indicada pela Superintendência de Trânsito é pela Rua João Manoel.

Canaleta

Outra obra da Sanepar está programada para este sábado (18/11), na canaleta de ônibus da Travessa da Lapa, no trecho entre as ruas André de Barros e a Visconde de Guarapuava. O local da manutenção - das 14h às 18h - é sobre a faixa de pedestres que está na pista sentido Shopping Estação, próximo da esquina com a Avenida Visconde de Guarapuava.

Para execução do serviço, esta pista terá bloqueio total, enquanto a pista do sentido contrário (bairro-Centro), continuará livre. Funcionários da Sanepar farão a orientação aos ônibus que passarem pelo local.