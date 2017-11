Prefeitura vai sortear mais uma camisa autografada do Atlético no domingo

(foto: SMCS)

A Prefeitura sorteará a segunda camisa oficial e autografada do Clube Atlético Paranaense, neste domingo (19/11). Será no intervalo da partida Atlético e Vasco, na Arena da Baixada. Para concorrer, os torcedores rubro-negros devem fazer a doação de brinquedos novos para a campanha Natal Solidário, desenvolvida pela Prefeitura para arrecadar presentes às crianças que integram as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em Curitiba e são atendidas pela Fundação.

O jogo começará às 17 horas, mas desde o início da tarde, equipes da Fundação de Ação Social (FAS) estarão próximas dos portões de acesso à Arena, com balcões e banners, que identificam a campanha, que tem como slogan “Doe um Sonho de Natal e faça uma criança feliz”. Para cada brinquedo doado, o torcedor receberá um cupom numerado. Após o sorteio, que acontecerá em um dos quiosques de informação do clube, o número será anunciado e divulgado no telão.

Parceria

O Clube Atlético Paranaense é um dos parceiros da Prefeitura na campanha Natal Solidário, que tem como meta arrecadar 33 mil brinquedos novos para meninos e meninas de até 10 anos de idade. Empresários, igrejas, cidadãos e funcionários da Prefeitura estão fazendo doações e participando da ação.

Para incentivar os torcedores a participar, o clube doou três camisas oficiais autografadas pelos jogadores. A terceira camisa será sorteada no dia 3 de dezembro, quando o Atlético jogará contra o Palmeiras. Os cupons são entregues aos torcedores apenas nos dias dos jogos.

Gustavo Giacomossi, 16 anos, foi o ganhador da primeira camisa. Ele doou quatro brinquedos para a campanha, na entrada do jogo Atlético e Corinthians, no último dia 8.

Campanha

A campanha Natal Solidário conta com aproximadamente 200 pontos de coleta, espalhados em toda a cidade, nas Ruas da Cidadania das dez regionais, prédios da Prefeitura e estabelecimentos comerciais. Todos estão identificados por caixas de papelão que trazem o cartaz da campanha.

Doações podem ser feitas também diretamente na FAS, na rua Eduardo Sprada, 4.520, no bairro Campo Comprido, onde foi montada a estrutura para o recebimento, separação e destinação dos brinquedos.

A entrega dos presentes às crianças será feita durante festas natalinas que serão oferecidas nos 45 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), equipamentos municipais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.