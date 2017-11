Corinthians e São Paulo farão primeiro clássico do Paulistão-18 na 4ª rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro clássico do Campeonato Paulista será entre Corinthians e São Paulo. O duelo, válido pela quarta rodada, será realizado em 28 de janeiro no Itaquerão. A tabela do torneio, que tem início em 17 de janeiro, foi divulgada Nesta sexta-feira (17) pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Logo na primeira rodada, haverá uma reedição da final deste ano, com o duelo entre Corinthians e Ponte Preta também no Itaquerão. O Palmeiras também vai estrear em casa, contra o Santo André. O São Paulo visitará o São Bento, em Sorocaba. O Santos vai a Lins enfrentar o Linense. Os outros clássicos do Paulistão de 2018 são: Palmeiras x Santos (5ª rodada - 4.fev), São Paulo x Santos (8ª rodada - 18.fev), Corinthians x Palmeiras (9ª rodada - 25.fev), Santos x Corinthians (10ª rodada - 4.mar), Palmeiras x São Paulo (11ª rodada - 7.mar). O Campeonato Paulista de 2018 será disputado por 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro, com as duas primeiras avançando às quartas de final. Na primeira fase, as equipes dentro da mesma chave não se enfrentam. Os dois jogos da final estão marcados para 1º e 8 de abril. Confira a primeira rodada: 17.jan São Bento x São Paulo Palmeiras x Santo André Linense x Santos Corinthians x Ponte Preta Bragantino x Botafogo Ituano x São Caetano Novorizontino x Mirassol Red Bull Brasil x Ferroviária