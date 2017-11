Participantes do 'BBQ Brasil' concorrem a viagem internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda temporada de "BBQ Brasil" (SBT) terá uma motivação extra para que os participantes se dediquem. No episódio que vai ao ar no próximo sábado (18), às 18h15, os oito participantes competirão por uma viagem para Buenos Aires. Os jurados Danielle Dahoui e Carlos Tossi contam com uma ajuda internacional para escolher os melhores no comando da grela. Da capital argentina, o chefe Carlos Lopez, da Escuela Argentina de Parrilleros, fará uma participação especial no episódio. O melhor churrasqueiro será presenteado pelo chefe argentino com um curso em sua escola de churrasco, seis dias de hospedagem e passagens aéreas. No comando da apresentadora Cris Flores, os participantes deverão preparar os cortes de carne sorteados em uma parrilla, tradicional churrasqueira com grelhas móveis, criada e muito utilizada na argentina. Com novidades nesta temporada, cada episódio é constituído por três provas. O primeiro desafio é o Criativo, em que cada participante trabalha sozinho para se destacar. A segunda prova do dia, em grupo, é também a que separa os piores competidores. O churrasqueiro com pior desempenho será eliminado pela prova de fogo, entre os dois piores colocados. O vencedor, com o menor numero de erros na temporada, recebe o prêmio de 50 mil reais em barras de ouro e um ano de compras no supermercado Extra.