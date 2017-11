Rede de padarias do Reino Unido se desculpa após trocar Jesus por salgado em presépio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma rede de padarias britânica pediu desculpas após criar uma cena do presépio no qual o bebê Jesus foi substituído por um rolinho de salsicha mordido. A rede Greggs divulgou a imagem com o intuito de promover seu calendário natalino. Mas, assim que a foto foi publicada na internet, os consumidores foram ao Twitter expressar sua indignação. Um usuário pediu o boicote da rede e disse que o calendário era doentio e anticristão. "Todos sabemos que eles jamais ousariam insultar outras religiões." Com a revolta nas redes sociais, um representante da empresa se desculpou em comunicado ao jornal "The New York Times". "Nós realmente sentimos muito por qualquer ofensa causada, esta nunca foi nossa intenção." Após o pedido de desculpas da empresa, uma usuária brincou com a situação. "Eu nunca pensei que veria a frase 'Greggs se desculpa por substituir Jesus com um rolinho de salsicha'. São esses momentos que fazem você ficar feliz por estar vivo." Segundo o jornal "The Guardian", o calendário não será cancelado e começará a ser vendido normalmente na próxima segunda-feira (20), apesar das críticas.