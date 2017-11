Padrasto é preso em flagrante após estuprar enteada em Foz do Iguaçu

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil)

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante, pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Foz do Iguaçu, suspeito de estuprar sua própria enteada de 6 anos. A prisão aconteceu na noite de quinta-feira dia (16/11), em sua residência, localizada no bairro Jardim Canadá, região Norte de Foz do Iguaçu.

De acordo com a polícia o ato aconteceu no mesmo dia da prisão, só que no período da manhã. “Foi a mãe da criança quem percebeu que ela havia sido violentada, pois ao dar banho na menina, verificou que havia sangue nas suas partes intimas. A mãe então questionou a filha sobre o sangramento, e a menina disse que tinha sido abusada pelo padrasto, mas havia sido ameaça para não contar o ocorrido aos seus familiares”, falou o delegado-titular da 6ª SDP, Rogério Antônio Lopes.

