Campeonato de League of Legends 1x1 terá final mundial no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "Red Bull Player One" é o maior campeonato amador do jogo League of Legends em que os jogadores se enfrentam um contra um —diferente dos tradicionais campeonatos de LOL, em que as partidas são jogadas entre times de cinco pessoas. O campeonato teve quatro qualificatórias online no Brasil, selecionando dois finalistas dentre 2.823 inscritos. No próximo sábado (18), a competição chega a sua final mundial, que acontecerá na ESL São Paulo. Dois brasileiros, um chileno, um mexicano, um português e um árabe disputarão a final, dividida em duas partes. Separados em dois grupos, os jogadores jogam entre si em disputa MD3 (melhor de três). Os primeiros colocados dos grupos avançam para a final, um contra o outro. Lucas Gregio, 18, um dos finalistas brasileiros, comenta que começou a jogar por influência de seu irmão, que lhe apresentou o jogo. E, para ele, o campeonato foi bom mesmo sem ter treinado muito. "Foi ótimo e, para falar a verdade, não me preparei". Já Júlio César, 18, comentou que vem treinando cada vez mais. "A rotina agora é acordar, treinar e acordar", brincou. "Para a final quero dar o meu melhor, pois me esforcei muito, e conseguir ganhar esse desafio". O prêmio da competição não é divulgado. No entanto, o maior prêmio que os jogadores podem ganhar é visibilidade para jogar em times profissionais. César, finalista brasileiro, foi convidado para jogar pela OPK, time profissional de LoL, e deve assinar o contrato no final do campeonato.