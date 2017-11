Kéfera Buchmann diz que sonha ser conhecida como atriz

Kéfera: "Um novo público vem por aí. Vão conhecer não apenas a Kéfera youtuber, mas a Kéfera atriz, que é como eu quero e sonho ser conhecida um dia" (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A youtuber curitibana Kéfera Buchmann, 24, afirmou que sua intenção ao publicar seu primeiro vídeo na web era ser chamada para fazer uma personagem em uma novela. Em entrevista à revista "Quem", ela disse que começou a fazer teatro aos 15 anos e criou seu canal no YouTube, o 5inco Minutos, aos 17. "Postei meu primeiro vídeo com a intenção e a esperança de alguém ver e me chamar para um teste de novela. Imitava a minha mãe, fazia uma tia bêbada, interpretava uma menina chamada Juju que sonhava ser modelo", afirmou Kéfera.

Ela ainda contou que não imaginava tudo o que poderia acontecer a partir dos trabalhos na internet. A youtuber já tem três livros publicados e dois filmes na carreira. Atualmente, ela está em cartaz com o longa "Gosto se Discute", com o ator Cássio Gabus Mendes. "É um filme adulto, não tem nada de infanto-juvenil. O feedback que tive é que a faixa etária do público que foi assistir é mais velha que a que foi ver o 'É Fada' [primeiro longa estrelado por ela]. Um novo público vem por aí. Vão conhecer não apenas a Kéfera youtuber, mas a Kéfera atriz, que é como eu quero e sonho ser conhecida um dia."

Sobre a vida amorosa, Kéfera afirmou que é muito romântica e que está namorando, sem dizer o nome do companheiro. "Acho a coisa mais linda ter um parceiro de vida, envelhecer junto. Quero muito que isso aconteça comigo."