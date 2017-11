Norueguesa mais rica pega prisão e multa de R$ 98 mil por dirigir bêbada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher mais rica da Noruega foi condenada a 18 dias de prisão em sursis, além de ser obrigada a pagar uma multa de quase US$ 30 mil (R$ 98 mil), após ter sido flagrada pela polícia dirigindo alcoolizada. Herdeira de uma família de investidores e industriais, Katharina Andresen tinha uma taxa de alcoolemia de 0,64 grama por litro de sangue durante um controle de rotina noturno realizado em abril, afirma a sentença à qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (17). Na Noruega, a taxa autorizada de álcool no sangue é de 0,21 grama por litro. Esse tipo de infração é punido com uma multa equivalente a 1,5 mês de salário bruto. Como a jovem, de 22 anos, ainda é estudante e não tem salário, o tribunal de Oslo decidiu calcular a multa a partir de sua fortuna, que chega a US$ 940 milhões (R$ 3,1 bilhões). "Lamento ter dirigido com uma taxa de alcoolemia positiva", reagiu Andresen em uma mensagem enviada ao jornal "Finansavisen", que revelou o caso. "Achava que tinha caído a zero depois de tanto tempo, mas deveria ter testado. Sinto muito, realmente", acrescentou. A rica herdeira foi também condenada a 13 meses de suspensão da habilitação, que deve obter de volta ao fim deste período.