Hoje com discurso liberal, Bolsonaro votou com PT em pautas econômicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não obstante o discurso liberal adotado recentemente, o pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSC) votou com o PT em temas econômicos durante o segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) e todo o governo Lula (2003-2010). Levantamento feito pelo blog "O E$pírito das Leis", da Folha de S.Paulo, mostra a coincidência de posicionamentos do deputado federal com o partido que ele agora execra publicamente. "Compilando o texto das ementas dos projetos em que Bolsonaro e PT votaram igual entre 1999 e 2010, nota-se um predomínio de temas associados à Nova Matriz Econômica -visão intervencionista da economia levada a cabo pelo PT", observa o autor do blog, Bruno Carazza. "Bolsonaro concordou com o PT nas votações de projetos que tratavam de concessões de benefícios para o setor privado, como incentivos tributários, parcelamentos de débitos, créditos orçamentários, fundos, financiamentos, subvenções etc. Uma pauta bem distante de políticas econômicas horizontais e não intervencionistas, portanto." Hoje, para viabilizar sua candidatura presidencial, Bolsonaro tem se cercado de economistas liberais e anunciado propostas como a independência do Banco Central. O perfil que pretende promover em sua campanha é o de um candidato liberal na economia e conservador nos costumes.