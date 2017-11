Unicamp aplica provas da 1ª fase do vestibular neste domingo (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) vai aplicar neste domingo (19) a prova da primeira fase de seu vestibular. Os 83.782 candidatos vão disputar 3.340 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A primeira fase será composta por 90 questões objetivas nas áreas de língua portuguesa, literatura, matemática, história, geografia, física, química, biologia e inglês, além de perguntas de conteúdo interdisciplinar. Os candidatos terão até 5h para responder a prova. O tempo mínimo para responder o teste é de 3h30. Nesta edição, o vestibular da Unicamp será realizado em 31 cidades paulistas. As capitais Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza também sediarão as provas. Os candidatos precisarão chegar aos locais de prova antes das 13h (horário de Brasília). Quem vai fazer o vestibular em Fortaleza, a capital do Ceará, deve ficar atento ao relógio. Por lá, não há horário de verão e o horário a ser seguido será o de Brasília. Durante a primeira fase, a Unicamp vai testar pela primeira vez um sistema contra "cola eletrônica". A ferramenta promete ser capaz de detectar qualquer sinal de celular (wifi ou bluetooth) ou de radiofrequência. Os sinais serão captados por uma rede de sensores, instalada nas salas e nos banheiros do local do exame, e que ficará conectada a um software em nuvem. O software vai transferir as informações, em tempo real, para uma central de controle. O sistema foi desenvolvido pela empresa Neger Telecom (empresa-filha da Unicamp), em parceria com pesquisadores do Laboratório de Inteligência Espectral da universidade. O QUE LEVAR Os candidatos deverão levar o documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha. Também será permitido o uso de régua transparente e compasso. É proibida a utilização de celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios digitais, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, bandana/lenço, boné e chapéu. O candidato poderá usar relógio para controlar o tempo, mas todos os equipamentos deverão ficar no chão, ao lado da carteira.