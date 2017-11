Em 2018, Mundial de surfe terá etapa em piscina de ondas de Kelly Slater

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A WSL (World Surf League) anunciou nesta sexta-feira (17) que o Surf Ranch Facility, piscina de ondas desenvolvida pelo 11 vezes campeão mundial Kelly Slater em Lemoore, Califórnia, receberá uma etapa do Mundial de 2018. “Com base nos resultados do nosso evento de teste deste ano e no feedback do treinamento de surfistas nas instalações durante a temporada, o próximo evento de setembro tem potencial para ser algo especial tanto para surfistas quanto para fãs", disse Sophie Goldschmidt, Ceo da WSL. "Nós estamos apenas começando a conhecer como essa tecnologia pode ser aplicada e está completamente mudando o rumo do esporte". Segundo o comunicado da WSL, o Surf Ranch Facility em Lemoore sofreu um constante aprimoramento e evolução de sua tecnologia desde a entrada em operação em dezembro de 2015. Um evento-teste no último mês de setembro apresentou resultados positivos em termos de experiência competitiva, e o feedback favorável dos surfistas fez com que os organizadores decidissem inclui-lo no calendário. "A experiência de competir no Surf Ranch é extraordinária", disse o surfista australiano Adrian Buchan. "O que a equipe criou é difícil de entender de cara. Uma onda bi-direcional perfeita no meio da Califórnia rural. Não tenho dúvidas de que tanto a qualidade da onda como a experiência são adequadas para um evento de classe mundial. O mar sempre será nossa casa, mas, à medida que crescemos, ter a oportunidade de mostrar e compartilhar o avanço do surfe para novas audiências é realmente excitante". A surfista americana Sage Erickson também aprovou o teste e disse que definir o evento com antecedência garantirá o sucesso da etapa. "Os surfistas e a WSL tiveram uma longa discussão sobre o novo conjunto de oportunidades que um evento nas instalações do Surf Ranch pode oferecer para o esporte", disse ela, que já prevê "ondas de alta qualidade, oportunidade justa para todos os surfistas e um ambiente totalmente novo e único para os espectadores". A WSL informou que o calendário completo de 2018 será anunciado na próxima semana.