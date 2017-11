Paraná enfrenta o CRB e tem chance matemática de subir neste sábado

O técnico Matheus Costa: “A equipe está forte, preparada, e só dependemos de nós mesmos” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná enfrenta o CRB neste sábado (18), às 17h30, em Maceió (AL), numa partida bastante peculiar: o time paranaense tem chance matemática de subir neste sábado, mas por outro lado também pode colocar a vaga a perder. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.

Faltando duas rodadas para o fim da Série B, o Paraná tem 60 pontos. Os dois times abaixo dele, Londrina e Oeste-SP, têm 58. Se vencer o CRB e os dois rivais tropeçarem (diante de América-MG e Goiás, respectivamente), também neste sábado, o Paraná garante o acesso com uma rodada de antecedência.

Por outro lado, se o Paraná não vencer, pode ser ultrapassado pelo Londrina. Mesmo um empate em Maceió não serviria. O Paraná iria a 61 pontos, com 17 vitórias. Se o Londrina vencer o América-MG, ficaria com 61 pontos e 18 vitórias. Ou seja, o Paraná não dependeria mais de si mesmo. Tudo iria para a última rodada, no dia 25, na qual o time receberia o Boa Esporte na Vila Capanema e o Londrina jogaria fora de casa com o Vila Nova-GO.

A vantagem do Paraná está no horário: o jogo com o CRB começa às 17h30, meia hora depois do início de Londrina x América-MG no estádio do Café. Se os dois times paranaenses empatarem na rodada, o Paraná ainda estaria à frente de Londrina e Oeste (na pior das hipóteses, no número de vitórias) na rodada final.

“Qualquer alternativa que não seja o acesso vai ser colocada como fracasso, não há nada que supere isso”, disse o presidente Leonardo Oliveira, nesta sexta-feira (17), à rádio Transamérica. “Mas trouxemos o clube até aqui e demonstramos que temos condições”. O técnico Matheus Costa concordou. “Vejo da mesma forma. Criamos uma expectativa, mas o que mais queremos é o acesso. Nunca chegamos tão perto nesses 10 anos”, falou o treinador. “A equipe está forte, preparada, e só dependemos de nós mesmos”.

Para este sábado, o treinador indicou que vai mexer na equipe. “Não vou divulgar com antecedência. Mas Iremos fazer alterações pensando estrategicamente na partida”, disse ele. A tendência é a entrada de Leandro Vilela no lugar de Vinícius Kiss. Além disso, Robson voltaria à meia-esquerda e Vítor Feijão deixaria o time para a entrada de Felipe Alves ou Alemão no ataque.

O CRB ainda tem chance matemática de ser rebaixado. O time está com 45 pontos, ainda ao alcance do Luverdense (17º colocado, com 40 pontos), faltando duas rodadas.

CRB x Paraná Clube

CRB: Edson Kölln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Rodrigo Souza, Edson Ratinho, Chico e Tony; Zé Carlos; Técnico: Mazola Júnior

Paraná: Richard; Cristovam, Iago Maidana, Brock e Igor; Gabriel Dias, Leandro Vilela, João Pedro, Renatinho e Robson; Felipe Alves (Alemão). Técnico: Matheus Costa

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, sábado, às 17h30