Bruno Soares vence duelo brasileiro nas duplas e avança no ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Era tudo ou nada para o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray no ATP Finals. Precisando da vitória para seguir no torneio, que reúne em Londres os melhores tenistas da temporada, a dupla impôs um jogo agressivo e bateu nesta sexta-feira (17) Marcelo Melo/Lucasz Kubot, parceria que lidera o ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. Com o resultado, ambas as duplas avançaram às semifinais do torneio, a serem disputadas neste sábado, na O2 Arena. Líderes do grupo, Soares/Murray enfrentará o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, enquanto Melo/Kubot pegará a parceria formada pelo norte-americano Ryan Harrison e o australiano Michael Venus. Soares/Murray começou o jogo de forma arrasadora, quebrando o saque adversário em duas oportunidades, e abriu 5 a 0. Melo/Kubot esboçou uma reação ao vencer dois games consecutivos, mas a dupla cedeu ao forte ritmo imposto pelos adversários e perdeu o set por 6-2. Mais uma vez, Soares/Murray aplicou intensidade nos saques e ataques, abriu 3 a 0, mas a disputa no segundo set foi mais parelha, com Melo/Kubot empatando em 3 a 3. Uma quebra de saque no décimo game, no entanto, garantiu a vitória.