São Paulo não deve envolver atletas emprestados ao Bahia em acerto por goleiro

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem em Jean, do Bahia, o nome favorito para reforçar o time de goleiros, que perderá Denis e Renan Ribeiro em 2018. Mas para concretizar o desejo será preciso trabalhar forte nos bastidores. Afinal, os baianos sabem do potencial do atleta e abrem as tratativas pedindo 4 milhões de euros (R$ 15,3 milhões). Os paulistas, então, tentam montar pacote que inclua um jogador em troca, para diminuir o dinheiro investido na negociação. Para isso, o Bahia precisa, obviamente, dar o aval sobre as peças sugeridas, enquanto a diretoria do São Paulo espera uma avaliação da comissão técnica para saber quem pode ser disponibilizado. A solução poderia ser mais fácil e rápida, já que o time paulista tem dois atletas já cedidos aos baianos, mas o cenário atual é de pessimismo sobre envolvê-los em uma troca. Os são-paulinos no Bahia são o lateral-esquerdo Matheus Reis e o atacante João Paulo, ambos promovidos ao elenco principal do time do Morumbi em 2015. Matheus fez 26 jogos no clube de Salvador, mas não joga desde o início de outubro e não tem a intenção de permanecer. Também sabe que não deve ter espaço no São Paulo, então o estafe do lateral já busca oportunidades no exterior. João Paulo atuou menos ainda: 12 vezes, sendo a última em agosto. Não há nenhuma definição sobre seu futuro, mas o próprio clube paulista trata como improvável sua inserção no negócio por Jean. A diretoria são-paulina, aliás, não se desespera. Se não houver acordo quanto a um jogador que agrade ao Bahia e não prejudique o elenco de Dorival Júnior, uma operação somente com dinheiro será montada para tentar ficar com o goleiro. Sidão foi o titular do São Paulo nos últimos 15 jogos e será o principal concorrente do novo arqueiro a ser contratado. O time de goleiros de Dorival ainda terá Lucas Perri, que tem jogado pela equipe sub-23 no Brasileirão de Aspirantes —no qual o São Paulo é semifinalista e encara o rival Santos— e já pegou até pênalti. Denis tem contrato até dezembro e não renovará, enquanto Renan Ribeiro pode ter o fim do vínculo, que iria até maio de 2018, antecipado.