Jornalista Joselia Aguiar continuará como curadora da Flip em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) anunciou nesta sexta-feira (17) que a jornalista e historiadora Joselia Aguiar será a curadora da próxima edição do evento, em 2018. A 16ª edição será realizada entre 25 e 29 de julho. Aguiar foi responsável pela curadoria do evento deste ano, que homenageou o escritor Lima Barreto e foi marcado pelo aumento do número de autoras mulheres —elas eram 23, ante 22 homens. A presença de escritoras e escritores negros também aumentou —eles representaram 30% dos convidados. E a literatura de língua inglesa, sempre estrela da festa, desta vez estava bem menos presente. A curadora diz que, no seu segundo ano, fará a mesma "pesquisa ampla em busca de novas vozes, modos de ver e construir narrativas, combinar linguagens e inventar sentidos". Para o próximo ano, pretende também "descobrir como contribuir para a formação de plateias para uma festa literária como a Flip, a formação de leitores capazes de compreender linguagens e sentidos." "Mais do que nunca é preciso aproximar o leitor da literatura e da arte, para tornar nosso ar mais arejado, ampliar nosso horizonte e aprofundar o entendimento das pessoas e do mundo", diz. Ainda não foi divulgado o homenageado da próxima edição da Flip. Nos três anos anteriores, a curadoria foi do jornalista Paulo Werneck.