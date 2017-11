Harry e William com os sabres de luz (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os príncipes britânicos William e Harry gravaram participações especiais no próximo filme da franquia Star Wars, disse o ator John Boyega. Boyega, que interpreta o stormtrooper desertor Finn, afirmou nesta sexta-feira (17) que dividiu uma cena com William e Harry embalados em fantasias de stormtrooper. Durante entrevista para o site Hollywood Reporter, ele também sugeriu que o ator Tom Hardy aparece atrás deles na mesma cena, também escondido sob um capacete. As declarações foram reproduzidas no site oficial do filme. Os jovens membros da família real britânica haviam visitado o set de filmagem do longa em abril de 2016. À época, rumores sugeriam que eles pudessem ter participado de uma cena disfarçados. Na ocasião, foram divulgadas inclusive na conta do Instagram do Palácio de Buckingham fotos dos irmãos no set de filmagem brincando com espadas de sabre e ganhando abraços do personagem Chewbacca. Em março deste ano, o cantor Gary Barlow, do grupo Take That, também revelou ter participado de "Star Wars - O Último Jedi", que estreia em dezembro.