Manifestantes preparam protesto contra supermercado em Curitiba

Manifestantes marcaram para este domingo (19) um protesto contra a possível construção de um supermercado no bairro Bom Retiro, em Curitiba. Há um projeto para erguer um supermercado da bandeira Angeloni no espaço onde havia o antigo Hospital Psiquiátrico, na rua Nilo Peçanha. Os manifestantes pedem que o espaço seja transformado em um parque.

A manifestação será entre 10 e 13 horas neste domingo. “Estaremos coletando assinaturas de transeuntes e recolhendo listas preenchidas de nosso abaixo-assinado. Estamos nos aproximado de 5.000 assinaturas. Venha ajudar a coletar e trazer suas folhas preenchidas. Mesmo com o silêncio de Greca, as assinaturas são importantes para podermos buscar alternativas mais contundentes para evitar o hipermercado”, diz o texto do protesto, nas redes sociais. “A persistência nos dá visibilidade, mantém íntegra a Causa e angaria novos adeptos e apoios”.