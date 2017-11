Obras dos acessos da trincheira da Ceasa estão 75% concluídas

O prefeito Rafael Greca vistoriou nesta sexta-feira (17/11) o andamento das obras de construção das alças de acesso à trincheira da Ceasa. As obras entraram na reta final e já estão com 75% de conclusão. “As obras estão avançando com qualidade e em breve estará concluída para melhorar o acesso dos motoristas à Ceasa e aos bairros da região. Mais uma obra que estava parada na gestão anterior e foi retomada graças ao trabalho da nossa equipe”, afirmou o prefeito.

A trincheira vai melhorar o acesso e a mobilidade na região sul da cidade e interligar os bairros CIC e Tatuquara por baixo da BR-116. O investimento da Prefeitura é de R$ 10,6 milhões. Quando concluídas, as obras vão permitir a ligação das ruas Hasdrubal Bellegard com a Dílson Luís. Os trabalhos vão beneficiar diretamente 275 mil habitantes dos bairros CIC, Tatuquara e Umbará, além dos milhares de motoristas que circulam pela BR-116 e acessam a Ceasa todos os dias.

A extensão total da obra é de 1.165,12 metros e o prazo de conclusão é até março de 2018. A trincheira, além de permitir que os motoristas cruzem por baixo da BR-116 sem interrupções, irá funcionar como uma opção de retorno quase em frente à Ceasa. Atualmente, quem está na BR-116, no sentido Fazenda Rio Grande, precisa andar quase dois quilômetros para fazer o retorno e acessar a Ceasa. A trincheira vai acabar com este problema.

O projeto também compreende a pavimentação das alças de acesso, muro de contenção, iluminação, calçadas, rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção, sinalização horizontal e vertical, além de paisagismo.

Os trabalhos são coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Eduardo Pimentel, vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, explica que a construção das alças de acesso é uma das nove obras que estavam paradas e foram retomadas pela Prefeitura neste ano. Além do Eduardo Pimentel, o prefeito estava acompanhado na visita do vereador Mauro Bobato, do administrador regional do Pinheirinho, João do Suco, e do presidente do Sindicato dos Permissionário das Centrais de Abastecimento e Alimentos (Sindaruc), Paulo Salesbran.

Mais obras

Além da construção das alças da trincheira, a Secretaria de Obras Públicas iniciou semana passada outra importante obra que beneficiará os motoristas que vão sentido ao Tatuquara. O recape de 3.800 metros da BR-476, no fim da Linha Verde Sul, garantirá maior segurança e conforto aos motoristas que utilizam a via.

A Prefeitura também avançou na reativação do Viaduto Pompéia, que faz a transposição da BR-116. O município ficou responsável por construir alças de acesso, sem as quais não tem utilidade. O viaduto foi construído pela concessionária da rodovia e abandonado por dois anos pela gestão anterior.

O projeto prevê a construção de uma alça na via direita de tráfego paralela ao viaduto para dar acesso à BR-116 no sentido Sul. A obra também irá consolidar a ligação com o bairro. O projeto viário foi elaborado pelo Ippuc.