Vale vende divisão de fertilizantes em Cubatão por R$ 830 milhões para Yara

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Yara, empresa norueguesa da área de fertilizantes, anunciou, nesta sexta (17), a aquisição da Vale Cubatão Fertilizantes Ltda., em Cubatão (SP), por US$ 255 milhões (cerca de R$ 831 milhões, na cotação atual). A compra será feita com recursos próprios e à vista, mas ainda passará por análise do Cade (órgão de defesa concorrencial) e de órgãos reguladores. A expectativa é que a transação seja aprovada até a segunda metade de 2018, segundo o presidente da Yara no Brasil, Lair Hanzen. A venda -cujo valor ficou bastante abaixo do valor esperado pelo mercado- ocorre em um momento em que a Vale precisava reduzir seu nível de endividamento, afirma Hanzan. "Chegou o momento em que era interessante para as duas empresas e fazia sentido fazer o negócio. Continuamos interessados em ativos no país, mas, por enquanto, estamos com as mãos cheias para otimizar os ativos." A Yara detém cerca de 25% do mercado de distribuição de fertilizantes brasileiro desde 2012, quando comprou os ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A compra faz parte de um processo de fortes investimentos do grupo norueguês no Brasil. A empresa planeja investir US$ 80 milhões (cerca de R$ 260,90 milhões) nos próximos três anos. Os detalhes do aporte, porém, ainda não podem ser divulgados, segundo o executivo. Em 2016, o complexo de Cubatão comercializou aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de nitrogênio e produtos fosfatados. A receita líquida foi de US$ 413 milhões e a geração de caixa foi de US$ 30 milhões.