17/11/17 às 20:36 - Atualizado às 20:39 Redação Bem Paraná, com agências

O cantor Ricardo Bueno, ex-Dominó (foto: Reprodução/Facebook)

O cantor e ex-Dominó Ricardo Bueno, 40 anos, morreu na última quinta-feira (16), no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Segundo o hospital, ele teve uma infecção generalizada causada por um abscesso dentário. O músico foi sepultado nesta sexta-feira (17) no cemitério Vila Formosa II, na Zona Leste da capital paulista.

Ricardo participou do grupo em 1995. Após o fim do Dominó, Ricardo continuou cantando, fazendo shows em pequenas casas de eventos. Em 2000, ele formou uma dupla sertaneja Wander & Ricardo com o amigo de infância Vander Ávila.