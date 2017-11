Corinthians deverá ter maioria dos titulares contra o Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille vai definir neste sábado (18) qual a formação que vai mandar a campo no dia seguinte, quando o Corinthians voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro já como heptacampeão. O duelo será contra o Flamengo, às 17h, na Ilha do Urubu, no Rio. O treinador não deve escalar a sua força máxima, mas poucos titulares serão poupados, no caso, só os mais desgastados, como Rodriguinho e Guilherme Arana. Com o lateral esquerdo, aliás, há uma preocupação especial, pois ele está perto de ser vendido e a comissão técnica não quer correr o risco de ele sofrer uma lesão. Em contrapartida, Jô tem grandes chances de entrar em campo. Principalmente se a escalação depender da vontade do camisa 7, que luta para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro.