Petista nega irregularidades em obra do museu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O petista Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e atual presidente do diretório do partido em São Paulo, negou, via assessoria, a ocorrência de práticas ilícitas no processo de licitação e nas obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador. "O ex-prefeito Luiz Marinho tem absoluta convicção da lisura do processo de licitação e obra e do Museu do Trabalho e do Trabalhador. E estranha que não tenha sido notificado pela Justiça antes da informação ser divulgada pela imprensa", diz a nota divulgada por sua equipe.