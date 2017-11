Fuvest divulga locais da 1ª fase do vestibular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, que seleciona alunos para vagas na USP, divulgou nesta sexta (17) os locais de prova da primeira fase do vestibular 2018. Os candidatos podem consultá-los no site da Fuvest com nome, CPF e número de inscrição. O exame será aplicado no próximo dia 26 a partir das 13h, com abertura dos portões às 12h30 e duração de cinco horas. A prova da 1ª fase terá 90 questões de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. A edição de 2018 da Fuvest tem 137.581 candidatos inscritos -12.840 treineiros. Serão 8.402 vagas distribuídas em 182 cursos de graduação e mais 2.745 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação. O curso mais concorrido é o de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com 16.967 e 135,7 candidatos por vaga. A primeira lista de aprovados no vestibular será no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas. A primeira, não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2018. A presencial (obrigatória) será nos dias 15 e 16 de fevereiro.