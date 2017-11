Temporadas completas de 'Seinfeld' chegam à Apple TV dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de o novo documentário do comediante Jerry Seinfeld ter sido lançado recentemente pela Netflix ("Jerry Before Seinfeld"), a clássica série cômica criada por ele e Larry David (que ficou no ar entre 1989 e 1998) foi parar na Apple TV americana. A série completa custa US$ 79,99 (cerca de R$ 261,77). Os 173 episódios das nove temporadas de "Seinfeld" foram lançados em DVD e continuam a ser reprisados por diversos canais. Em janeiro, Seinfeld assinou um contrato de US$ 100 milhões (cerca de R$ 314 milhões) com a Netflix para lançar dois especiais de stand-up e 24 novos episódios da série "Comedians in Cars Getting Coffee". STREAMING A Apple está investindo na produção de conteúdo original para competir com a Netflix e HBO. A empresa de tecnologia pretende investir mais de US$ 1 bilhão em seu serviço de streaming. A série de ficção científica "Amazing Stories", de Steven Spielberg, transmitida nos anos 1980, foi um dos primeiros projetos anunciados. Um drama sobre os bastidores de um talk-show de TV protagonizado por Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon também será lançado pela Apple.