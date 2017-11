Quadrilha rouba 3 toneladas de explosivos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha roubou cerca de 3 toneladas de explosivos de uma empresa em Salto de Pirapora (124 km de São Paulo), por volta das 23h desta quinta-feira (16). Ao menos quatro homens encapuzados e armados com fuzis e pistolas renderam os funcionários do local. Nenhum deles ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, antes de fugir, os criminosos obrigaram os funcionários a transferir 124 caixas de bananas de dinamite e mais três de pavio para um caminhão baú. As imagens de câmeras de segurança da empresa estão sendo analisadas para tentar conseguir algo que ajude a identificar os suspeitos. Ainda não há indícios de que o roubo tenha sido praticado por uma quadrilha especializada em mega-assaltos a transportadoras de valores -essa modalidade de crime tornou-se popular nos últimos anos no interior de São Paulo, incluindo, além do uso de explosivos para acessar os cofres de empresas que transportam valores, a explosão de caixas eletrônicos e de carros-fortes em plena rodovia. Desde novembro de 2015, o Estado passou por uma série de mega-assaltos a transportadoras de valores, que ocorreram de forma semelhante ao roubo em Cidade del Este. O primeiro ocorreu em Campinas. Até setembro do ano passado, houve outros quatro casos: um também em Campinas, os outros em Santos, Ribeirão Preto e Santo André. Eles resultaram na morte de cinco pessoas, sendo três delas policiais. O dinheiro levado nesses ataques e em outros semelhantes na Bahia e no Pará nesse mesmo período chegou a R$ 160 milhões, sem incluir os prejuízos, por exemplo, com a reforma dos prédios, que em alguns casos ficaram totalmente destruídos devido aos explosivos. Assustados, moradores do entorno de empresas desse tipo passaram a se mobilizar para tentar afastá-las de áreas urbanas.