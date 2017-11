Centro de SP pode ter piso novo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As pedras portuguesas dos calçadões do centro de São Paulo podem ser substituídas por concreto a partir de janeiro. O projeto da prefeitura, que ainda tem que ser aprovado pelos conselhos de preservação do patrimônio municipal e estadual, visa diminuir os gastos com manutenção. De acordo com levantamento da Prefeitura de São Paulo, o cuidado com o piso se tornaria seis vezes mais barato após a substituição. São 150 mil metros quadrados de calçadão na região. Segundo Doria, a prefeitura não teria gastos com a troca do mosaico português, que seria bancada por meio de parcerias com a iniciativa privada. "A contrapartida é a melhora na qualidade do piso para as empresas, principalmente para os bancos e a própria Bolsa [de Valores. Portanto, não há contrapartida especial a não ser a melhoria da condição de acessibilidade", disse Doria nesta sexta (17). As obras custariam até R$ 30 milhões, segundo estimativa da prefeitura.