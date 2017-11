Sem Cueva, treino do São Paulo é interrompido por causa de chuva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não completou o treino desta sexta-feira (17) previamente programado, no CT da Barra Funda. Por conta de forte chuva na região oeste da capital paulista, a atividade teve de ser interrompida. O técnico Dorival Júnior não contou com o meia Cueva, que retornou ao Brasil nesta sexta depois de defender a seleção peruana na repescagem para a Copa do Mundo. O camisa 10 ganhou um dia de folga após a classificação do seu país —o Peru não disputa o Mundial desde 1982. Os jogadores só conseguiram fazer poucos minutos de aquecimento no gramado. Para garantir a segurança dos atletas, a comissão técnica optou por parar os exercícios no campo já que os raios atingiram a região. Depois de alguns minutos, os jogadores até tentaram voltar às atividades, mas o campo encharcado impediu. Até mesmo por já ter realizado um trabalho de fortalecimento muscular com os preparadores físicos antes do treino no Reffis, o grupo foi liberado. O time volta a trabalhar neste sábado (18) de manhã. Com 45 pontos, a equipe enfrenta o Botafogo neste domingo (19), no Pacaembu. Caso conquiste a vitória, o São Paulo praticamente elimina matematicamente qualquer possibilidade de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.