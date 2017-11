Sem sua melhor arma, Coritiba enfrenta o Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira e o ex-ídolo Dirceu Krüger: luta contra o rebaixamento (foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba enfrenta o Atlético-MG neste domingo (19), em Belo Horizonte, sem sua melhor arma: Thiago Carleto. O lateral-esquerdo é o rei das bolas paradas do time, mas é um dos três coxas-brancas suspensos para a parte deste domingo, às 19 horas, no estádio Independência.

No Brasileirão, o Coritiba marcou 40 gols em 35 jogos. Desses gols, 18 (ou 45% do total) saíram de cobranças de faltas (diretas a gol ou passes para alguém finalizar) e escanteios. Carleto é o jogador das bolas paradas do time. O último gol do Coritiba – na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, na quinta-feira (16) – saiu de uma cobrança de falta executava por Carleto e finalizada por Cleber Reis.

Além de Carleto, o próprio Cleber Reis está suspenso. O terceiro desfalque por suspensão é o atacante Rildo. O técnico Marcelo Oliveira praticamente garantiu William Matheus na lateral-esquerda. Para a zaga, há uma disputa entre Márcio e Thalisson Kelven. "Orientamos muito nos treinamentos para que os atletas estejam focados, preparados. E nesse momento teremos a força do nosso banco à disposição", falou o treinador. Na linha de frente, Oliveira pode escalar Yan Sasse e deslocar Tiago Real para o lado esquerdo na linha de três meias. Por ora, o treinador não cogita escalar Kleber entre os titulares.

No Brasileirão, o Coritiba inicia a rodada em 14º lugar, com 43 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento – a Ponte Preta, 17ª, tem 39. Depois de ter aparecido em 19º lugar no Brasileirão, o time paranaense conseguiu se recuperar e está invicto há sete jogos. Depois do Atlético-MG, os adversários restantes são o São Paulo (no Couto Pereira) e a Chapecoense (fora).

ATLÉTICO-MG x CORITIBA

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Adílson, Elias, Luan, Robinho e Valdivia; Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Coritiba: Wilson; Leo, Márcio (Thalisson Kelven), Werley e William Matheus; Jonas, Alan Santos, Dodô, Yan Sasse e Tiago Real; Henrique Almeida. Técnico: Marcelo Oliveira

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, domingo, às 19 horas