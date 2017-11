Agentes são indiciados em morte de paranaense

GIULIANA MIRANDA LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Todos os policiais envolvidos na morte da paranaense Ivanice da Costa, atingida por um tiro quando o carro em que estava foi confundido com o de assaltantes em Lisboa na quarta-feira (36), permanecem em liberdade. O Ministério Público português abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte da brasileira de 36 anos e indiciou 6 dos 7 policiais que participaram da ação. O sétimo não foi indiciado porque não estava armado e, portanto, não poderia ter feito os disparos.

Por ora, os agentes da PSP (Polícia de Segurança Pública) precisaram assinar um termo de identidade e residência, além de serem transferidos do patrulhamento das ruas para serviços administrativos da corporação.

Esta foi a primeira morte provocada pela polícia em 2017 em Portugal, um país que tem níveis bastante baixos de violência policial. O grupo está recebendo apoio psicológico. O Sindicato Nacional da Polícia de Portugal defendeu os agentes e criticou aqueles que classificaram a ação de truculenta pelo fato de terem sido feitos mais de 20 disparos contra o carro em que estava Ivanice e seu companheiro, ambos desarmados. "É sempre muito fácil para alguns 'comentadores de bancada' virem criticar as ações policiais", diz uma nota do grupo segundo a qual "os polícias apenas têm segundos para decidirem as ações a tomar". "Este sindicato está absolutamente convicto de que os mesmos não agiram com intenção de atentar contra a vida de quem quer que fosse, mas sim de imobilizar uma viatura que estava em fuga."

O Ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, lamentou o incidente, mas evitou responsabilizar os policiais. "A circunstância infeliz ontem [quarta-feira], verificada no quadro de uma perseguição, está neste momento a ser investigada pela Inspeção-Geral da Administração Interna, pelas autoridades judiciárias, pelo Ministério Público, no quadro das suas competências próprias. Tudo será apurado", disse.

O CASO

Na madrugada de quarta, a polícia confundiu o carro em que Ivanice e o namorado estavam, um Renault Megane preto, com outro veículo dessa cor que havia acabado de participar de um assalto a um caixa eletrônico. O veículo dos assaltantes, um Seat Leon, havia escapado de uma perseguição policial minutos antes, em uma região próxima ao local onde a brasileira foi atingida. Segundo a polícia, o motorista do Megane não obedeceu às ordens de parar o carro e, durante a fuga, tentou atropelar os polícias, "que tiveram de afastar-se rapidamente para não serem atingidos" e "foram obrigados a recorrer a armas de fogo". Fontes ouvidas pela reportagem dizem que o companheiro da brasileira, que não tinha carteira de habilitação nem seguro do carro, obrigatório em Portugal, se assustou ao se deparar, na estrada, com vários carros da polícia. Ele então deu ré, bateu em uma parede e avançou contra os policiais, que atiraram.