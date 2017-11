Mugabe aparece em público e resiste a renúncia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, compareceu nesta sexta-feira (17) a uma cerimônia de formatura universitária na capital do país, Harare, em sua primeira aparição pública desde a tomada do poder por militares, na quarta (15). Usando beca amarela e azul, o líder de 93 anos sentou-se em uma grande cadeira na frente do salão e foi saudado com gritos ao declarar aberta a cerimônia. Na véspera, ele se reunira com o chefe do Estado-Maior, general Constantino Chiwenga, e se negara a renunciar. Segundo a agência Reuters, líderes do partido de Mugabe estão planejando retirá-lo do cargo à força caso ele resista à pressão do Exército. Se não deixar a Presidência do país até domingo (19), será afastado. "Não tem volta", disse uma fonte à agência. "É como uma partida adiada por fortes chuvas, com o time de casa liderando por 90 a 0 aos 89 minutos de jogo." No comando do país desde a independência, em 1980, Mugabe se recusa a abrir mão do cargo antes do fim do seu mandato, em 2018 -as eleições ainda não têm data definida. Na semana passada, ele afastou Emmerson Mnangagwa do cargo de vice-presidente, em um movimento que fortaleceu a possibilidade de a primeira-dama Grace ser indicada como sucessora do ditador.