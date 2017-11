Lisca salva o Guarani e detona o Paraná Clube: ‘sacanearam comigo’

Lisca e o presidente Leonardo Oliveira: mágoa (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O técnico Lisca, do Guarani, detonou a diretoria do Paraná nesta sexta-feira (17). O treinador comandou o time paulista diante do Luverdense, nesta sexta, e salvou-se do rebaixamento com o empate em 0 a 0. Após a partida, em Campinas, o treinador desabafou.

“A verdade? Saiu um caminhão das minhas costas. Esse ano, o que fizeram comigo no Paraná foi muita sacanagem. Seis caras que não valem o que comem, me sacanearam pessoal e profissionalmente”, disse ele, minutos após a partida. “Mas o Guarani me abriu as portas. Queria agradecer o presidente, que não acreditou em um monte de mentira que falaram comigo. O Guarani é, no mínimo, Série B”.

Em setembro, na vésperas do jogo do Paraná com o Atlético-MG, pela Copa da Primeira Liga, Lisca foi demitido do clube paranaense. “O que acontece é que uma situação de trabalho se encerra quando há falta de respeito aos funcionários, à instituição. Esse motivo levou à demissão”, falou na época o presidente Leonardo Oliveira. Questionado se teria acontecido uma agressão a algum funcionário do clube, o dirigente evitou entrar em detalhes, mas confirmou o episódio. "Chegou a acontecer agressão e isso é o que resume o fato. Mas não vamos expor o Paraná a detalhes", disse.

Já o diretor de futebol do clube, Rodrigo Pestana, afirmou que o treinador havia feito desde ontem uma série de "questionamentos infundados" que estouraram com uma agressão contra um membro da comissão técnica.