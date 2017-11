Contra o Atlético-PR, Vasco tenta se recuperar de tropeços recentes

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buscando vaga na Libertadores, o Vasco desperdiçou duas chances seguidas de entrar no G-7 do Brasileiro na última semana. O time cruzmaltino viu os rivais de cima, Flamengo e Botafogo, perderem nos dois jogos anteriores, mas também tropeçou, com empates em São Januário, no Rio. Para recuperar os pontos perdidos, o Vasco visita o Atlético-PR neste domingo (19), às 19h. Na avaliação do técnico Zé Ricardo, o rendimento fora de casa é um trunfo vascaíno. “A nossa sequência é positiva apesar dos empates. Nossas últimas quatro vitórias foram fora, diante de Atlético-GO, Avaí, Botafogo e Santos. É mais um dado que temos que levar para nos dar ainda mais confiança para fazer um bom jogo na Arena da Baixada e conseguir três pontos lá.” Os vascaínos figuram na oitava posição há oito rodadas e somam 50 pontos —mesmo número do Flamengo e um a menos que o Botafogo. Já o Atlético-PR, em 13º, tem 45, a seis da zona de rebaixamento, mas também mantém um discurso, ainda que tímido, por ida ao torneio continental. “Temos que ter tranquilidade e conseguir as vitórias nesses últimos três jogos. Depois vamos ver se conseguimos a classificação para a Libertadores”, disse Sidcley após derrota para a Ponte Preta na última quarta (15). Para o duelo, o Vasco terá o importante retorno do goleiro Martín Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia. O lateral direito Madson e o zagueiro Anderson Martins são dúvidas. Os atleticanos não poderão contar com Pavez, que cumpre suspensão automática. Felipe Gedoz, recuperado de lesão, será opção no banco. E o atacante Ederson foi confirmado novidade entre os titulares. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Eduardo Henrique, Lucho González, Guilherme, Sidcley e Pablo; Ederson. T.: Fabiano Soares VASCO Martín Silva; Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Wellington, Pikachu, Paulinho e Nenê; Andrés Ríos. T.: Zé Ricardo Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba Horário: 19h deste domingo Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)