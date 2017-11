No clássico do Nordeste, Sport tenta sobrevivência na elite e Bahia sonha com a Libertadores

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores clássicos do Nordeste, Sport x Bahia, que acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, é decisivo para as pretensões de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time pernambucano luta contra a má fase e ainda tenta escapar do rebaixamento para a Série B, a equipe baiana sonha com uma vaga na Taça Libertadores da América em 2018. Com apenas 36 pontos na 18ª colocação, o Sport faz uma campanha vexatória no segundo turno. A equipe rubro-negra só somou oito pontos em 16 rodadas e tem a pior campanha da segunda metade da competição. Além disso só ganhou um ponto nas últimas cinco partidas e vem de uma goleada por 5 a 1 sofrida para o Palmeiras no Allianz Parque. O Sport, que já chegou a ocupar o terceiro lugar no Brasileiro, não depende mais de seus esforços para fugir da queda para a Série B. Precisa torcer por tropeços de Vitória e Ponte Preta, que são seus maiores adversários. Mas, mesmo assim, o time dirigido por Daniel Paulista e que tem Diego Souza como principal estrela promete não desistir. O problema é que nem mesmo em casa o Sport tem garantia de sucesso. O último triunfo em seu estádio aconteceu no fim de julho, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-GO. Para complicar ainda mais, o adversário de domingo vive seu melhor momento no campeonato. O Bahia só perdeu uma vez nas últimas nove rodadas, subiu para a nona colocação e entrou de vez na briga pela Libertadores. Para manter o sonho, tem de torcer contra o trio carioca formado por Botafogo, Flamengo e Vasco. O time dirigido por Paulo César Carpegiani vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Santos e conta com uma das melhores campanhas do returno. A equipe tricolor soma 26 pontos e é a quarta melhor, atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Para essa partida, o Bahia não poderá contar com o volante Renê Júnior, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Santos. O substituto dele é Edson. Já o Sport conta com o reforço do atacante Osvaldo, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras e deve retomar seu lugar que estava com Marquinhos. SPORT Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval, Sander; Anselmo, Patrick, Diego Souza, Mena; Osvaldo, André. T.: Daniel Paulista BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins, Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Allione, Zé Rafael; Edgar Júnio, Mendoza. T.: Paulo César Carpegiani Estádio: Ilha do Retiro, em Recife Horário: 17h deste domingo Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)