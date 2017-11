Atlético-MG recebe Coritiba com impasse no comando técnico

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oswaldo de Oliveira foi anunciado pelo Atlético-MG em setembro com a missão de levar o time à Libertadores de 2018. Mas o treinador não sabe se poderá usufruir da classificação caso ela se concretize. O clube terá eleições presidenciais no próximo dia 11. O atual mandatário, Daniel Nepomuceno, está fora do pleito, e, portanto, o técnico atleticano diz não saber se faz partes dos planos da equipe. O campo de visão de Oswaldo, no momento, se limita aos compromissos finais do Brasileiro —o primeiro será contra o Coritiba, a partir das 19h deste domingo (19), na Arena Independência. “A atual diretoria e a futura têm que se pronunciar a respeito disso. Eu estou focado nos próximos três jogos”, disse Oswaldo, com semblante sério, em coletiva na sexta (17). Questionado sobre a importância da vaga na Libertadores para sua permanência, o treinador se limitou a reforçar as possibilidades do Atlético. “Nossa chance de classificação está muito viva, não estamos distantes. Há confrontos diretos entre equipes que vão lutar pela vaga. Acho que a coisa está em aberto.” A probabilidade dos atleticanos garantirem ida ao torneio, segundo o site Chance de Gol, é de 13,1%. Na 11ª colocação, o time mineiro soma 47 pontos, três a menos que o primeiro time no G-7, o Flamengo. Oswaldo planeja uma trinca de vitórias, o que o time não conseguiu em toda a edição do Brasileiro. O primeiro dos desafios, ou das despedidas do técnico, será contra um adversário embalado. O Coritiba não perde há sete jogos, com quatro triunfos e três empates, e segue firma na briga contra o descenso —é o 14º, com 43 pontos. Por ora, o treinador atleticano tem ao menos dois motivos para sorrir: os retornos de Gabriel e Cazares, recuperados de lesão. Já os coritibanos não terão os suspensos Thiago Carleto, Cléber Reis e Rildo. ATLÉTICO-MG Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Otero e Cazares; Robinho e Fred. T.: Oswaldo de Oliveira CORITIBA Wilson; Léo, Werley, Márcio e William Matheus; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Dodô (Yan Sasse); Getterson e Henrique Almeida. T.: Marcelo Oliveira Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte Horário: 19h deste domingo Juiz: Sandro Meira Ricci (SC)