Embalado, Atlético-GO recebe Chapecoense à espera de milagre

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-GO enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 17h, no estádio Olímpico, agarrado ao último momento de esperança no Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra vem de duas vitórias consecutivas e ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento para a Série B. Tudo parecia perdido para o Atlético-GO há duas rodadas. Mas vieram os triunfos sobre Sport e Botafogo para a equipe voltar a se motivar a três jogos do fim. Com 33 pontos, na lanterna, o time dirigido por João Paulo Sanches precisa ganhar as três partidas restantes e torcer por uma combinação de resultados e tropeços de Sport, Ponte Preta e Vitória. Para seguir agarrado às poucas chances de se manter na elite, o Atlético deve ter o mesmo time que derrotou o Botafogo por 2 a 1 no Engenhão, já que não conta com nenhum desfalque por suspensão ou lesão. A Chapecoense, por sua vez, já não corre mais risco de rebaixamento, mas passou a pensar um pouco mais longe. Com 47 pontos na décima colocação, o time catarinense entrou na briga pela classificação para a Libertadores do ano que vem. Por isso, o técnico Gilson Kleina promete ir para cima em busca da terceira vitória consecutiva -ganhou de Santos e Vitória na Arena Condá. O único desfalque do treinador é o atacante Wellington Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar dele, deve ser escalado Túlio de Melo. ATLÉTICO-GO Klever; Jonathan, William Alves, Gilvan, Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho, Luiz Fernando; Diego Rosa. T.: João Paulo Sanches CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, Luiz Antônio, Canteros; Arthur, Túlio de Melo. T.: Gilson Kleina Estádio: Olímpico, em Goiânia Horário: 17h deste domingo Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA)