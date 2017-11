Na luta contra a degola, Vitória recebe o Cruzeiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vitória enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 17h (de Brasília), no Barradão, com apenas um objetivo. Vencer é a obrigação para a equipe baiana, que luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ocupando o 16º lugar, com 39 pontos, e pressionado pela Ponte Preta, que tem o mesmo número, o Vitória só ganhou uma vez nas últimas cinco rodadas. Dessa vez, contudo, conta com o apoio da torcida, principalmente após ter quebrado um jejum de triunfos em seu estádio diante do Palmeiras. Para encarar o Cruzeiro, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral-direito Caíque Sá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno do zagueiro Kanu e do volante Fillipe Soutto. Do outro lado, o Cruzeiro é um time sem pretensões no Brasileiro. O time mineiro ocupa o quinto lugar, ainda pode subir na tabela de classificação, mas o técnico Mano Menezes parece aproveitar os jogos restantes para dar oportunidade para o surgimento de novos atletas. Diante do Vitória, o lateral-esquerdo Bryan será escalado, já que o titular, Diogo Barbosa, foi negocido com o Palmeiras. No comando do ataque, o jovem Jonata segue como titular em lugar de Rafael Sóbis. Para o duelo em Salvador, os desfalques são os meias Robinho e Thiago Neves, suspensos. Eles serão substituídos por Arrascaeta e Alisson. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace, Geferson; Fillipe Soutto, José Welison, David, Yago; Neílton, Trellez. T.: Vagner Mancini CRUZEIRO Fábio; Galhardo, Léo, Murilo, Bryan; Henrique, Romero, Arrascaeta Rafinha; Alisson, Jonata. T.: Mano Menezes Estádio: Barradão, em Salvador Horário: 17h deste domingo Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)