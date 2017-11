Atlético recebe o Vasco, o ‘inimigo’ da grama sintética

Sidcley: “Temos que ter tranquilidade e conseguir as vitórias nesses últimos três jogos" (foto: Divulgação / CAP)

O Atlético vai receber o Vasco neste domingo (17), às 19 horas, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o time carioca vai pisar na Arena da Baixada com a grama sintética. E foi exatamente o Vasco quem iniciou uma polêmica neste ano que culminou com a proibição de jogos em grama sintética.

No começo do ano, por ideia do presidente do Vasco, Eurico Miranda, a CBF colocou em votação a proibição de partidas em pisos sintéticos. A proposta foi aprovada pela maioria dos clubes presentes e passaria a valer apenas em 2018 – apesar de a Fifa liberar jogos nesse tipo de piso. De todos os times da primeira divisão, apenas o Atlético tem um estádio com grama sintética. Os dirigentes do clube paranaense afirmam que vão conseguir reverter essa decisão.

Alheios a essa polêmica, os dois times ainda miram a classificação para a Copa Libertadores de 2018. O Vasco (8º colocado) tem 50 pontos e o Atlético (13º) está com 45. Na atual conjuntura, o último time da zona de classificação à Libertadores é o Flamengo, 7º colocado, com 50 pontos. Mas a zona pode ser ampliada se o Flamengo vencer a Copa Sul-Americana (é semifinalista do torneio) e se o Grêmio conquistar a Libertadores (está na final). “Temos que ter tranquilidade e conseguir as vitórias nesses últimos três jogos. Depois vamos ver se conseguimos a classificação para a Libertadores”, disse o lateral Sidcley.

Sidcley pode virar titular para enfrentar o Vasco. Ele foi reserva na última partida, entrou no segundo tempo e fez o gol na derrota de 2 a 1 para a Ponte Preta. O jogador disputa vaga com Felipe Gedoz, numa das três alterações que tendem a ser feitas pelo técnico Fabiano Soares. As outras são a entrada de Eduardo Henrique como volante, em lugar do suspenso Pavez, e a troca de Ribamar por Ederson no ataque.

ATLÉTICO x VASCO

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Eduardo Henrique, Lucho González, Guilherme, Sidcley (Gedoz) e Pablo; Ederson. Técnico: Fabiano Soares

Vasco: Martín Silva; Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Wellington, Pikachu, Paulinho e Nenê; Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 19 horas