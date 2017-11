Einstein terá incubadora para start-ups de saúde

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital Israelita Albert Einstein lançou uma incubadora para apoiar até 15 start-ups com projetos ligados à saúde. Chamada Eretz.bio Einstein, ela fica no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Seu objetivo é oferecer infraestrutura para o trabalho de empresas selecionadas, que terão à sua disposição laboratórios e espaços de desenvolvimento de pilotos nas diversas unidades do Hospital. Também poderão usar laboratórios de ciência básica e de pesquisa clínica, com suporte de profissionais de áreas como biologia molecular, sequenciamento genético, microscopia, e análise proteica. A diretoria de inovação do Einstein irá apoiar empreendedores em questões como propriedade intelectual, desenvolvimento de software e de equipamento, preparação de projetos, captação de recursos e acesso a bancos de fomento, venture capital e investidores anjo, informa o Einstein. Segundo a instituição, o espaço permitirá estreitar relação que o Einstein já desenvolve com start-ups. Em nota à imprensa, a instituição informa ter recebido mais de 900 visitas de start-ups a seu centro de inovação, aberto há três anos.