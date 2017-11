Sábado será de tempo chuvoso em Curitiba

Tempo continua instável no Paraná

A chuva segue se espalhando pelo Paraná e o tempo muda rapidamente nas próximas horas em muitas cidades, segundo o Simepar. As chuvas são moderadas/fortes e acompanhadas de muitos raios. Já as rajadas de vento estão mais ocasionais, porém se mantém com risco nesse sábado. Outro destaque é o acumulado de chuva, que pode causar transtornos pela elevada quantidade; como, por exemplo, alagamentos e enxurradas.

Para Curitiba, a previsão é de que a temperatura fique entre 16º e 23ºC.

O tempo continua muito instável no decorrer do sábado entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. As taxas de instabilidade seguem elevadas sobre esses Estados e também no norte da Argentina, Paraguai e no Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de chuva estão previstos para os setores oeste, sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, mas as faixas norte e leste também devem registrar chuvas fortes em alguns momentos do dia. O calor perde um pouco de força devido a cobertura de nuvens.