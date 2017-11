Melo e Kubot vencem novamente e se classificam para decisão do ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dupla número um do mundo, Marcelo Melo e Lukasz Kubot não chegaram ao posto por acaso. Eles vão decidir o ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores parcerias do ano. A vaga veio depois de baterem Ryan Harrizon (Estados Unidos) e Michael Venus (Nova Zelândia) por 2 sets a 0 neste sábado (18)—parciais de 6/1 e 6/4. O brasileiro e seu parceiro começaram arrasadores e quebraram os dois primeiros games de serviço dos adversários, abrindo 5 a 0 rapidamente. Melo e o parceiro polonês encaixaram boas devoluções e foram firmes no saque. A segunda parcial foi mais complicada. Os adversários conseguiram sacar melhor e tiveram break-points. Mas os melhores do mundo fecharam a porta e na hora que a pressão aumentou souberam se aproveitar da situação. Quando Harrison sacava em 4 a 4 os melhores do mundo quebraram depois de uma devolução firme de Kubot. Em seguida, o polonês sacou e coloco a dupla na decisão. Existe a possibilidade de a final contar com outro brasileiro. Bruno Soares entra em quadra na tarde deste sábado na outra semifinal. Ele e o parceiro Jamia Murray enfrentam Henri Lontinen e John Peers.